Статьи о собаках

Современный турист желает путешествовать с максимальным комфортом. Не только проживать в комфортабельном отеле, питаться в ресторане, посещать достопримечательности, но он хочет, чтобы его сопровождала собака. Чтобы пёс не скучал в отсутствии хозяина, чтобы сам хозяин не беспокоился о друге человека. Может, лучше пусть поскучает, чем переносить стресс при переезде, страдать от чрезмерной жары, или эмоционально реагировать на смену обстановки. Но, если вы уже решились путешествовать с собакой, то необходимо навести справки, как это делается?