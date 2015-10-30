Статьи о собаках
Как выбрать собаку
10/9/2016 Как выбрать собаку
Как выбрать собаку
С давних пор собака помогала человеку выжить, была незаменимым товарищем в охоте на диких животных и в пасла домашний скот, она охраняла жилище и защищала от врагов. То же самое продолжает делать и сегодня.
Просмотров: 595 Комментариев: 0
Одеваем собаку правильно
10/6/2016 Здоровье и уход
Одеваем собаку правильно
Во-первых, для чего вообще нужна одежда собакам? Для начала, это защита. В любую погоду, в дождь, снег, слякоть или жару, от которой плавится асфальт, питомцы выходят на улицу. Защитить лапки от горячего песка, луж или снега вперемешку с солью поможет обувь для собак. Кроме того, обувь защитит лапки питомца от порезов битым стеклом или острыми камнями, а Ваши полы – от грязных следов.
Просмотров: 656 Комментариев: 0
Щенки алабая
8/18/2016 Частные объявления
Щенки алабая
«Алабай» или «туркменский волкодав» – одна из самых древнейших пород собак, внешность и характер которой сформирован самой природой. За время своего существования алабаи смогли получить все самые лучшие качества от своих предков – боевых псов Месопотамии, тибетских мастиффов и других пастушьих собак, которые кочевали вместе с чабанами в горах Средней Азии.
Просмотров: 1162 Комментариев: 0
О собачьей диете
8/18/2016 Питание
О собачьей диете
Сбалансированное питание имеет огромное значение для домашнего питомца. Собаки всеядны и нуждаются в разнообразной диете, которая обеспечивала бы всеми питательными веществами, необходимыми для их благополучия. В то же время, чтобы животное было здоровым, важно чтобы пища легко усваивалась, не перегружая желудочно-кишечный тракт.
Просмотров: 1159 Комментариев: 0
Удивительные способности собак
8/15/2016 Интересные факты
Удивительные способности собак
У каждого человека есть свой любимчик из животного мира, перед тем как завести питомца он выбирает породу, изучает повадки и поведение. Но интересно было бы узнать о том, как сами животные чувствуют людей. Если Вы никогда не задумывались об этом, то знайте, что животные обладают своей особенной энергетикой, от которой зависят многие характеристики и поведение.
Просмотров: 1164 Комментариев: 0
Как научить собаку сидеть
5/19/2016 Дрессировка и воспитание
Как научить собаку сидеть
"Сидеть" является одним из элементов команды "ко мне" и "рядом". Для обучения вам понадобится собачья еда, поводок, игрушка. Поводок лучше взять обычный, строгий ошейник потребуется, если вы не можете справиться с собакой. Учить команде "сидеть" лучше параллельно с другими командами. Если одно занятие будет сфокусировано только на одном задании, эффекта от проделанной работы не будет.
Просмотров: 1649 Комментариев: 0
Какую собаку завести в квартире?
5/19/2016 Как выбрать собаку
Какую собаку завести в квартире?
Собака издавна считается самым надёжным и преданным другом. Привязанность собаки безгранична, а любовь к семье необъятна. Весь мир с замиранием сердца наблюдал за экранизацией истории Хатико, в которой нет ни капли преувеличения.
Просмотров: 1956 Комментариев: 2
УДЛ + испытание по Службе спасения на водах в июне 2016. г. Самара.
5/5/2016 События
УДЛ + испытание по Службе спасения на водах в июне 2016. г. Самара.
СКЦ «Аврора» приглашает Вас и ваших питомцев принять участие в мастер-классе и квалификационных испытаниях по Службе спасения на водах c 18 июня по 19 июня 2016 года.
Просмотров: 1813 Комментариев: 0
Пушистый друг – алабай
4/28/2016 Породы собак
Пушистый друг – алабай
Туркменский алабай не остановился на одном именовании. Люди называют его просто азиатом, волкодавом или овчаркой, причем не простой, а среднеазиатской. Эта порода является одной из древнейших собак, которые не потерпели в себе больших изменений. Возраст масти определяется в 3-7 тысяч лет.
Просмотров: 1879 Комментариев: 0
Щенки лабрадора ретривера
4/2/2016 Частные объявления
Щенки лабрадора ретривера
Питомник www.mildpaws.ru предлагает щенков черного окрасса Кобель Viking Skarb Serca O. Ch Cz, Bg, Mne, Mk Chablais Sable Blue Caramelo M. Miconti Tiramisu SkarbSerca. Юный ЧБ и Породы HD-A ED-0, EIC-N/N, CNM-N/N, HNPK-N/N, PRA- свободен по родителям, полнозубый! Cука Valeriy Maks JCH BLR, CH BLR, GRAND, BREED 13 САС 3 CAC mono У щенков красивые головы, толстые "выдровые" хвосты и отличная шерсть.
Просмотров: 2103 Комментариев: 1
Виды собачьих кормов
3/24/2016 Питание
Виды собачьих кормов
В наше время существует немаленький выбор собачьих кормов. Вы можете использовать сухой или полувлажный корм, консервы, натуральные продукты. Каждый владелец решает для себя сам, чем должен питаться его четвероногий друг.
Просмотров: 2386 Комментариев: 1
Как определить породу собаки
2/6/2016 Породы собак
Как определить породу собаки
По современным подсчетам количество пород насчитывает более 350, какие-то породы вымерли и их вычеркнули из реестра, некоторые, наоборот, представляют несколько особей
Просмотров: 3032 Комментариев: 2
Скотч-терьеры в литературе, живописи и кино
1/26/2016 Интересные факты
Скотч-терьеры в литературе, живописи и кино
В 1982 году в Шотландии был создан первый клуб любителей скотч-терьеров. Когда эти собаки впервые появились на выставках в Англии, они сразу же приобрели множество поклонников, число которых продолжает расти и в наши дни. Благодаря своей необычной внешности и своеобразному характеру скотч-терьеры стали любимцами многих писателей, художников, дизайнеров, рекламистов и деятелей кино.
Просмотров: 3544 Комментариев: 0
Подготовка к путешествию с собакой
12/21/2015 Статьи для собаководов
Подготовка к путешествию с собакой
Современный турист желает путешествовать с максимальным комфортом. Не только проживать в комфортабельном отеле, питаться в ресторане, посещать достопримечательности, но он хочет, чтобы его сопровождала собака. Чтобы пёс не скучал в отсутствии хозяина, чтобы сам хозяин не беспокоился о друге человека. Может, лучше пусть поскучает, чем переносить стресс при переезде, страдать от чрезмерной жары, или эмоционально реагировать на смену обстановки. Но, если вы уже решились путешествовать с собакой, то необходимо навести справки, как это делается?
Просмотров: 2715 Комментариев: 1
Умная собака
12/21/2015 Дрессировка и воспитание
Умная собака
Он приходит, когда мы зовем его, он идет на свое место, когда мы заняты. Не просит за столом, не тянет поводок, не прыгает на нас и наших гостей. Как добиться таких результатов?
Просмотров: 2785 Комментариев: 3
Джек рассел терьер: надежный помощник и забавный друг
12/17/2015 Породы собак
Джек рассел терьер: надежный помощник и забавный друг
Мечтая завести собаку, человек сталкивается с проблемой выбора, ведь каждая порода по своему уникальна и неповторима, и при этом каждая имеет свои особенности ухода, кормления и воспитания. Поэтому важно определиться, какой четвероногий друг вам необходим – такой, который будет охранять вас и ваше жилище, или же тот, с которым можно будет весело проводить время, играть и даже путешествовать.
Просмотров: 3407 Комментариев: 5
Гигиена собаки, или какой уход необходим здоровому питомцу?
11/25/2015 Здоровье и уход
Гигиена собаки, или какой уход необходим здоровому питомцу?
Здоровье, внешний вид и хорошее самочувствие собаки зависит от того, насколько правильно ухаживает за ней ее хозяин. Важно не только подобрать питомцу сбалансированный корм и регулярно выгуливать, но и проводить ряд обязательных санитарно-гигиенических процедур. Правила ухода относятся как к породистым домашним любимцам, так и не к породистым. Какие же это процедуры?
Просмотров: 3281 Комментариев: 2
Афганская борзая. Собака, требующая особого ухода?
11/19/2015 Здоровье и уход
Афганская борзая. Собака, требующая особого ухода?
Внешность и поведение афганских борзых заставляют думать, что эти собаки требуют особого ухода. Их длинная, шелковистая шерсть и надменные манеры часто вызывают опасения у потенциальных хозяев, причем, совсем не без оснований. Прежде чем ввести афганскую борзую в свою семью, следует хорошо подумать о времени и усилиях, которые придётся потратить на собаку этой породы.
Просмотров: 3073 Комментариев: 1
Самые знаменитые таксы
11/13/2015 Интересные факты
Самые знаменитые таксы
Известна нежная привязанность к таксам Наполеона Бонапарта. Таксы сопровождали знаменитого полководца всю его жизнь, но он не рисковал их жизнями и никогда не брал на поле боя. Длинношерстый такс Гренвилль и рыжая такса Фуазетта – самые известные любимцы императора.
Просмотров: 3777 Комментариев: 2
Проверка боем: справишься с собакой — заводи ребенка!
10/30/2015 Статьи для собаководов
Проверка боем: справишься с собакой — заводи ребенка!
Вам и в голову не придет, какие вещи щенок способен счесть за игрушку и погрызть, сломать, разорвать и описать. Его могут заинтересовать провода, шнуры зарядных устройств, ручки шкафчиков на кухне, косяки, углы дивана, домашние тапочки, любимые туфли, оставленный на тумбочке дорогой планшет или часы, носок, одежда на сушилке, цветы в горшках и многое другое.
Просмотров: 3261 Комментариев: 2

Первая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... Последняя 

Рубрики

Новости
События
Породы собак
Как выбрать собаку
Питание
Здоровье и уход
Дрессировка и воспитание
Спорт с собакой
Статьи для собаководов
Юмор
Интересные факты
Фильмы про собак
Частные объявления

Конкурс "Как у меня появилась собака" (завершён)
Конкурс "Истории про собак" (завершён)

Спонсорские ссылки

Самое интересное

Породы собак, подходящие для проживания в городской квартире
Лечебные свойства собачьей слюны
Топ 10 самых маленьких собак
Собака и беременность: опасность для здоровья или будущий компаньон для игр?
Мультяшные клички собак
Помогу продать любую недвижимость путем публикации и мониторинга вашего объявления на досках объявлений с тиц.
30 увлекательных фактов про собак
Модная порода: как не стать рабом любви

Последние комментарии

Какую собаку завести в квартире?
Как-то однобоко вы мыслите. Есть куча пород собак, которые адаптированы к жизни в квартире. Другое дело, если семья из папы, мамы, бабушки и дедушки заводит себе ещё и сенбернара в эти же 32 кв.м, то тут явно уже что-то не то.
15.08.2016 admin
Какую породу собак выбрать для дома?
Присмотритесь к немецкому пинчеру: Хороший размер, активная, смышленная, быстрообучаемая, игривый нрав, шерсть не требующая ухода, крепкое здоровье, желание быть с хозяином.
Более подробная информация на нашем сайте http://germanpinschers.ru

Или в наше группе вконтакте http://vk.com/avrorik_land
01.07.2016 Ирина Фролова
Какую собаку завести в квартире?
никакую. это издевательство держать собаку в квартире. издевательство над собакой и соседями. соседей мучает запах от животного. собаке недостаточно пространства квартиры для полноценного физического развития. к тому же запах животного и шерсть у многих вызывают аллергию. поэтому в квартире заводить собаку полнейший бред. покупайте частный дом или дачу, вот там и заводите. ваш питомец не будет никому мешать и будет полноценно развиваться.
12.06.2016 СТАНИСЛАВА СТАНИСЛАВА
Вельш Корги Пемброк
С такой породой только тут на сайте первый раз и познакомился. Короткие ноги мешают передвигаться, наверное не очень удобно. Однако же ум перевесит многие недостатки. Хотелось бы в реале на нее посмотреть.
11.06.2016 Paramaunt
Защита любимых собак от клещей
В том году обрабатывал собак Векра 3д. Все было нормально. В январе нашел на Максе блоху, обработал собак каплями Вектра. У Макса все хорошо, и у Вика все хорошо. Как я стал замечать после обработки где то часа три прошло и уже на лежаке были дохлве блохи, вот как. В том году мы ее купили по совету врача для защиты от клещей, и за тот сезон не одного не поймали. А в том году обработку уже начали с конца февраля с такой погодой, а тут прочитал что уже и клещи кого то кусают, ужас просто. Повторные обработки проводим каплями Вектра 3Д не чаще 1-го раза в 1 месяц в течение всего сезона.
07.05.2016 мила