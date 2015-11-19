Статьи о собаках
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К выбору породы собаки для семьи с детьми, следует подходить особенно внимательно. Именно от породы, будет зависеть в дальнейшем, насколько дружелюбной станет собака. Она должна обладать тихим и спокойным характером, но при этом быть достаточно активной в играх с детьми. В данной статье приведены 5 самых дружелюбных пород собак, которые будут верными защитниками и хорошими четвероногими друзьями.
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При выборе собаки домашнего питомца, люди в первую очередь обращают внимание на размер собаки, особенно если живут в городской квартире. И не каждый любитель собак имеет возможность завести себе большую собаку. Каждую собаку нужно выгуливать, кормить, ухаживать за ее гигиеной, и чем больше собака, тем сложней это делать в городских условиях.
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С давних пор собака помогала человеку выжить, была незаменимым товарищем в охоте на диких животных и в пасла домашний скот, она охраняла жилище и защищала от врагов. То же самое продолжает делать и сегодня.
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Во-первых, для чего вообще нужна одежда собакам? Для начала, это защита. В любую погоду, в дождь, снег, слякоть или жару, от которой плавится асфальт, питомцы выходят на улицу. Защитить лапки от горячего песка, луж или снега вперемешку с солью поможет обувь для собак. Кроме того, обувь защитит лапки питомца от порезов битым стеклом или острыми камнями, а Ваши полы – от грязных следов.
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«Алабай» или «туркменский волкодав» – одна из самых древнейших пород собак, внешность и характер которой сформирован самой природой. За время своего существования алабаи смогли получить все самые лучшие качества от своих предков – боевых псов Месопотамии, тибетских мастиффов и других пастушьих собак, которые кочевали вместе с чабанами в горах Средней Азии.
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Сбалансированное питание имеет огромное значение для домашнего питомца. Собаки всеядны и нуждаются в разнообразной диете, которая обеспечивала бы всеми питательными веществами, необходимыми для их благополучия. В то же время, чтобы животное было здоровым, важно чтобы пища легко усваивалась, не перегружая желудочно-кишечный тракт.
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У каждого человека есть свой любимчик из животного мира, перед тем как завести питомца он выбирает породу, изучает повадки и поведение. Но интересно было бы узнать о том, как сами животные чувствуют людей. Если Вы никогда не задумывались об этом, то знайте, что животные обладают своей особенной энергетикой, от которой зависят многие характеристики и поведение.
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"Сидеть" является одним из элементов команды "ко мне" и "рядом". Для обучения вам понадобится собачья еда, поводок, игрушка. Поводок лучше взять обычный, строгий ошейник потребуется, если вы не можете справиться с собакой. Учить команде "сидеть" лучше параллельно с другими командами. Если одно занятие будет сфокусировано только на одном задании, эффекта от проделанной работы не будет.
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Собака издавна считается самым надёжным и преданным другом. Привязанность собаки безгранична, а любовь к семье необъятна. Весь мир с замиранием сердца наблюдал за экранизацией истории Хатико, в которой нет ни капли преувеличения.
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Туркменский алабай не остановился на одном именовании. Люди называют его просто азиатом, волкодавом или овчаркой, причем не простой, а среднеазиатской. Эта порода является одной из древнейших собак, которые не потерпели в себе больших изменений. Возраст масти определяется в 3-7 тысяч лет.
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Питомник www.mildpaws.ru предлагает щенков черного окрасса Кобель Viking Skarb Serca O. Ch Cz, Bg, Mne, Mk Chablais Sable Blue Caramelo M. Miconti Tiramisu SkarbSerca. Юный ЧБ и Породы HD-A ED-0, EIC-N/N, CNM-N/N, HNPK-N/N, PRA- свободен по родителям, полнозубый! Cука Valeriy Maks JCH BLR, CH BLR, GRAND, BREED 13 САС 3 CAC mono У щенков красивые головы, толстые "выдровые" хвосты и отличная шерсть.
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В наше время существует немаленький выбор собачьих кормов. Вы можете использовать сухой или полувлажный корм, консервы, натуральные продукты. Каждый владелец решает для себя сам, чем должен питаться его четвероногий друг.
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По современным подсчетам количество пород насчитывает более 350, какие-то породы вымерли и их вычеркнули из реестра, некоторые, наоборот, представляют несколько особей
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В 1982 году в Шотландии был создан первый клуб любителей скотч-терьеров. Когда эти собаки впервые появились на выставках в Англии, они сразу же приобрели множество поклонников, число которых продолжает расти и в наши дни. Благодаря своей необычной внешности и своеобразному характеру скотч-терьеры стали любимцами многих писателей, художников, дизайнеров, рекламистов и деятелей кино.
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Современный турист желает путешествовать с максимальным комфортом. Не только проживать в комфортабельном отеле, питаться в ресторане, посещать достопримечательности, но он хочет, чтобы его сопровождала собака. Чтобы пёс не скучал в отсутствии хозяина, чтобы сам хозяин не беспокоился о друге человека. Может, лучше пусть поскучает, чем переносить стресс при переезде, страдать от чрезмерной жары, или эмоционально реагировать на смену обстановки. Но, если вы уже решились путешествовать с собакой, то необходимо навести справки, как это делается?
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Он приходит, когда мы зовем его, он идет на свое место, когда мы заняты. Не просит за столом, не тянет поводок, не прыгает на нас и наших гостей. Как добиться таких результатов?
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Мечтая завести собаку, человек сталкивается с проблемой выбора, ведь каждая порода по своему уникальна и неповторима, и при этом каждая имеет свои особенности ухода, кормления и воспитания. Поэтому важно определиться, какой четвероногий друг вам необходим – такой, который будет охранять вас и ваше жилище, или же тот, с которым можно будет весело проводить время, играть и даже путешествовать.
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Здоровье, внешний вид и хорошее самочувствие собаки зависит от того, насколько правильно ухаживает за ней ее хозяин. Важно не только подобрать питомцу сбалансированный корм и регулярно выгуливать, но и проводить ряд обязательных санитарно-гигиенических процедур. Правила ухода относятся как к породистым домашним любимцам, так и не к породистым. Какие же это процедуры?
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Внешность и поведение афганских борзых заставляют думать, что эти собаки требуют особого ухода. Их длинная, шелковистая шерсть и надменные манеры часто вызывают опасения у потенциальных хозяев, причем, совсем не без оснований. Прежде чем ввести афганскую борзую в свою семью, следует хорошо подумать о времени и усилиях, которые придётся потратить на собаку этой породы.
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