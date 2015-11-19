Статьи о собаках

12/17/2015 Породы собак Джек рассел терьер: надежный помощник и забавный друг Мечтая завести собаку, человек сталкивается с проблемой выбора, ведь каждая порода по своему уникальна и неповторима, и при этом каждая имеет свои особенности ухода, кормления и воспитания. Поэтому важно определиться, какой четвероногий друг вам необходим – такой, который будет охранять вас и ваше жилище, или же тот, с которым можно будет весело проводить время, играть и даже путешествовать.